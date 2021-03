Peláez: «Mi renuncia está en el escritorio de Amaury Vergara»

Tras la dura derrota recibida en el Clásico Nacional frente al América, el director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, se mostró avergonzado por la imagen mostrada.

Peláez declaró en la rueda de prensa mostrando su postura a futuro en su puesto, sin embargo, aseguró que su renuncia está permanentemente en la mesa del dueño del equipo.

«Mi renuncia está permanentemente en el escritorio Amaury Vergara, él lo sabe y con eso me basta. Yo no me voy a quedar aquí para esperar un finiquito y pagaría por levantar un trofeo, mi renuncia está permanentemente en el escritorio y él puede accionar cuando lo requiera. No voy a tirar la toalla», aseguró.

Avergonzado, envió un mensaje de disculpas por lo mostrado frente al América.

«Este mensaje es para la afición. Estamos avergonzados por la actuación en el Clásico y que hemos tenido en el torneo. No hemos estado ni cerca de dar el espectáculo y resultados que la gente demanda de Chivas (…). Lo de ayer no es digno para la afición de Chivas», comentó.

Tras la derrota, las Chivas de Guadalajara se encuentran en la 13° posición en la tabla del Guardianes 2021