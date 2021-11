Peláez ratificó a Leaño como el DT de Chivas de cara al 2022

Ricardo Peláez, Director Deportivo de Chivas de Guadalajara, informó con un video desde las redes sociales del propio club tapatío, que ratifica en el cargo de entrenador a Michel Leaño para este torneo y el próximo. Por lo que Leaño deja de ser técnico interino del «rebaño» y recibe el respaldo de la directiva, más allá de lo que ocurra en el vigente torneo.

Mensaje de nuestro Director Deportivo Ricardo Peláez. pic.twitter.com/uRA1PTNV7W — CHIVAS (@Chivas) 4 de noviembre de 2021

«He tomado la decisión de que Marcelo Michel Leaño sea el Director Técnico del primer equipo para el próximo torneo. Sé que habría cuestionamientos y diversas opiniones al respecto, por eso me gustaría explicarle a la afición esta decisión mucho más a detalle. Cuando termine nuestra participación en el actual torneo, ofreceré una conferencia de prensa para platicar sobre el tema», declaró Ricardo Peláez.

«La decisión de que (Leaño) deje de ser interino es algo bien pensado, y es independiente del resultado final en este torneo. He tratado de ser analítico en la toma de dicisiones. El proceso anterior no lo terminamos por lo resultados, y al interinato actual no le vamos a dar continuidad en base a ellos. Hay otros factores de un proyecto integral a nivel institución que provocan que esta sea la decisión más adecuada«, siguió argumentando Peláez.

Finalmente, el Director Deportivo del conjunto rojiblanco de Guadalajara, dijo asumir la responsabilidad en caso de que el equipo no logre clasificarse a la fase final de este Apertura 2021 de Liga Mx.

«Tengo la confianza en que vamos a clasificarnos, y también soy consciente de que en caso de no lograrlo, es un rotundo fracaso. Del cual asumo la responsabilidad», sentenció con firmeza Peláez.