Pezzolano se niega a dejar el banquillo del Pachuca

Tras la derrota (3-1) ante Gallos Blancos del Querétaro, el entrenador del Pachuca CF, Paulo Pezzolano, se niega a dejar el banquillo de Los Tuzos, quienes registraron su tercera derrota en cinco jornadas.

«Sí me preocupa no sumar porque todos trabajamos para ganar. El resultado es todo en el futbol, pero yo soy muy terco y no sé lo que es tirar la toalla. Confío mucho en el trabajo, hay que retomar con mucha fuerza. Pachuca tiene que estar más arriba, es un equipo grande, con historia», confesó el DT tras el partido ante Gallos.

Pezzolano, por otro lado, dijo que “el resultado ante Querétaro es engañoso” porque realmente el marcador no reflejó lo que se vio en el campo de juego.

«Fueron dos errores en los que nos meten los goles, en el primer tiempo el equipo se vio mal, se nos cayó el equipo. Me identifico con lo que hicimos en el segundo tiempo, fue similar a lo del torneo pasado«, aseveró el técnico uruguayo de 37 años.

Asimismo, el exjugador y hoy día estratega de del Pachuca aseguró que hay un “ambiente difícil” en el camerino: “Obviamente lo anímico golpea, no está entrando la pelota, pero eso se trabaja con tranquilidad. Debemos volver a lo nuestro, el equipo que enfrente a Pachuca sabe que no es fácil. Hoy se ve mal el equipo porque no gana, si miramos la tabla, estamos en el fondo».