Desde hace meses se viene alimentando el rumor de la salida de Roger Martínez del América y todo puede volverse una realidad tras las palabras de Miguel Herrera.

Y es que en una entrevista para TUDN, el técnico azulcrema reveló que el club de Coapa estaría por aceptar una oferta por el delantero mexicano, sin revelar equipo, ni monto.

«El club tiene una muy buena oferta por Roger (Martínez) y está a punto de aceptarla, obviamente también la tienen que aceptar ellos. Teníamos ofertas para que saliera como préstamo, pero prestado no se va a ir. Es un jugador de las buenas inversiones que ha hecho el América«.

Martínez no tiene un buen presente en las Águilas, pues incluso se llegó a decir que con las lesiones de varios de sus delanteros podría ser titular, pero desde que mencionó que deseaba salir del club, sus minutos han disminuido hasta el punto de no jugar.

En lo que va de Clausura 2020, es decir, tras cinco jornadas, el atacante cafetalero no ha visto un solo minuto y tampoco ha entrado en ninguna de las convocatorias, situación que Herrera explicó que vino de la directiva.

«Él tomó una decisión que no fue la correcta. La decisión me rebasó, vino una orden de arriba y hay que acatar. Yo nunca dejo que me impongan jugadores, pero claro que también entiendo las molestias».