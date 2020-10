«Piojo» Herrera: «Confirmé que el equipo puede aspirar a ser campeón»

Miguel Herrera, entrenador del América, señaló que busca dar solidez defensiva a su equipo en el cierre del torneo Apertura con ayuda del defensa uruguayo Sebastián Cáceres, quien se repuso de una lesión muscular.

«Recibimos goles por distracciones, pero el equipo recuperó para el partido de este sábado ante el Atlas a los defensas centrales (Cáceres y el argentino Emanuel Aguilera) y está más sólido, sabemos que podemos ganar y conseguir los últimos 9 puntos en disputa para pasar los 30″, dijo Herrera en rueda de prensa.

«Después del partido que le hacemos al León (el pasado lunes), confirmé que el equipo puede aspirar a ser campeón. Debemos ser certeros y contundentes en el ataque y volver a ser sólidos atrás», afirmó

«Las lesiones no pasan solo en América, sino en todos lados, los equipos en el mundo no pudimos hacer una buena base física, una buena pretemporada como estamos acostumbrados a hacer con 10 días de trabajo físico intenso, eso hace que te encuentres con lesiones por cansancio que no esperabas», añadió el técnico de 52 años.

«Comparamos nuestra situación con el resto de equipos del fútbol mexicano y estamos lejos de la media de lesiones, desgarres solo ha habido tres o cuatro. Tenemos que explicarles a los aficionados que son jugadores de alto rendimiento y su exigencia es al máximo», concluyó.