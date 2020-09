‘Piojo’ Herrera cuenta cómo se enteró que el América-Puma es un Clásico

La rivalidad entre Pumas y América es algo que se siente mucho, sin embargo, Miguel ‘Piojo’ Herrera confesó que en un primer momento no entendía porqué este partido era un Clásico.

En entrevista para Fox Sports, el ‘Piojo’ recordó que pensó si este encuentro debía tener tal relevancia, pero que ya es su segunda etapa con las Águilas se pudo empapar de esta gran rivalidad.

«El América vs Pumas, no me había dado cuenta (que era un Clásico) hasta que llegas en camionetas blindadas al estadio de CU… entendía que no hay mucha química entre esos dos equipos, pero me di cuenta del odio cuando vi al Furia Tena cuando unos niños le pidieron una firma y él dijo ‘no’, porque él sí odia a los Pumas».