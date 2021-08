Miguel Herrera ya encontró un culpable del bajo nivel de Tigres

Tigres UANL suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, motivo por el que empiezan a llover críticas, sin embargo, el entrenador Miguel Herrera ya declaró quién es el responsable de los malos resultados.

En declaraciones a la prensa luego del empate a uno contra Puebla, el estratega señaló que toda la responsabilidad del equipo cae sobre él y que no buscará señalar a ninguno de sus jugadores.

«El responsable de esta situación soy yo, no hay que buscar culpas ni nada, yo sé que la gente no está contenta, pero al final estoy seguro que vamos a terminar dándoles una gran satisfacción».

Del mismo modo, el Piojo Herrera no satanizó llevarse solo un punto, pero dejó claro que no es lo que espera en todos los partidos.

«No es malo (el empate), no puedo decir eso, pero no es lo que pretende este equipo, venir a sumar un punto. Veníamos con la idea de sacar tres, al final terminas quedando en desventaja y suma, pero no es nuestra idea, sí el de Santos, porque fueron dos tiempos distintos y al final pudimos haberlo ganado».