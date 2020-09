‘Piojo’ Herrera le deja un duro mensaje a sus dirigidos

El entrenador del Club América, Miguel Herrera, fue claro y transparente durante una autocrítica y admitió que a su elenco le faltan detalles por corregir.

A pesar de tener la mejor ofensiva del campeonato, ‘Piojo’ sabe que a los suyos les falta “volumen de juego” y por ello se han quedado cortos en diversos compromisos del Torneo Guard1anes 2020.

“En el nivel de juego, tenemos que superar la posesión de la pelota, el traslado de la pelota, no perderla tan rápido, la regalamos mucha iniciativa a los rivales, posesión de tiempo al rival porque no tenemos la pelota, no estamos teniendo el volumen de juego que quisiéramos tener para tenerles mucho más trabajo a los delanteros, a pesar de no tener tanto tiempo la pelota ellos han sido certeros, por algo somos el equipo que más goles hace, pero nos falta tener más tiempo la pelota”, aseguró en una entrevista para TUDN.

Tras ocho partidos disputados, “Las Águilas” se ubican en la cuarta casilla con cinco victorias, un empate y tan solo dos derrotas; además, tienen 17 goles a favor, siendo el combinado con más goles y Pumas de la UNAM le sigue con 15 dianas.

“Como se los he dicho a los muchachos, estamos peleando la parte de arriba pero si no mejoramos no podemos ilusionarnos con tener un equipo para campeón porque jugando así es muy difícil tener un campeonato”, finalizó.