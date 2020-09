‘Piojo’ Herrera le hace un llamado de atención a la defensa del América

Una buena defensa es la que a la larga te llevará a obtener un campeonato y eso lo sabe el entrenado Miguel Herrera, es por ello que le hizo un fuerte llamado de atención a la línea defensiva del América para evitar desatenciones durante los partidos.

En conferencia de prensa posterior al empate 1-1 ante Toluca, el ‘Piojo’ reconoció que las Águilas tienen que mejorara al momento de defender para así evitar perder puntos en los partidos que vienen.

«La defensa, no de la última línea, sino la del equipo. Nos están haciendo daño a balón parado y ahí no es que sea un defensa».

El estratega lamentó el empate ante los Diablos Rojos y señaló que el América pudo hacer más, pero el la pelota no entró. «Ellos vinieron a hacer su trabajo para no perder, para no tener otro partido con derrota, nosotros trabajamos la pelota parada al máximo, pero siguen las distracciones, desconcentraciones y nos siguen haciendo daño», agregó

Las declaraciones de Herrera se producen a tan solo unos días de disputarse el Clásico Nacional ante las Chivas de Guadalajara.