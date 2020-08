«Piojo» Herrera pide «no cometer tonterías»

Miguel Herrera, entrenador del América, afirmó que deben tener cuidado con el Monterrey, porque en cualquier momento puede despertar.

«Tampoco podemos decir que somos favoritos sobre Monterrey, porque ellos tienen también un gran equipo y en cualquier momento pueden despertar», advirtióprevio al duelo de la sexta fecha del Apertura.

«Mohamed es un gran técnico y trabaja para enmendar el camino; hoy no se le han dado los resultados que buscan, pero tiene un gran equipo y nosotros debemos poner toda la atención porque venimos de una derrota y necesitamos buscar la victoria», subrayó Herrera.

«Tenemos que ser un equipo más sólido, que sin importar si perdemos un hombre no nos hagan un gol rápido. Lo primero es no perder jugadores por expulsión, no cometer tonterías, porque no podemos justificar perder la cabeza por esas calenturas«.