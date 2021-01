‘Piojo’ Herrera se las cantó a los aficionados del América

Miguel ‘Piojo’ Herrera evidentemente cerró un ciclo con el América y dejó ver cierta inconformidad con las exigencias y peticiones de ciertos fanáticos de las Águilas mientras el estaba al frente del equipo.

En declaraciones ofrecidas en el podcast Sin Llorar, el estratega señaló que las solicitudes de los aficionados, en muchas ocasiones, no tienen sentido alguno.

Sobre el caso del mediocampista chileno, Herrera señaló que: «Si el América no deja que sus jugadores emblemáticos se retiren en su club, qué va a traer a un chileno de 35 años para retirarse en el fútbol mexicano cobrando un chingo de dinero».

Del mismo modo, el Piojo habló sobre la polémica salida de Renato Ibarra y aseguró que esta se dio debido a órdenes de la directiva.

«Fue muy clara y tajante la orden: no se pega al plantel hasta que veamos qué pasa. La decisión no pasó por la gente del club. Es una cosa que hay que decirla como es, la gente del club no tomó la decisión. Es una decisión del corporativo que manchaba la imagen de lo que significa Grupo Televisa, que no estaba de acuerdo y creo que está bien, es una decisión que no tiene que pasar por una persona».