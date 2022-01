«Piojo» Herrera: «Yo no me voy a desesperar con Córdova»

El entrenador de los Tigres, Miguel «Piojo» Herrera dijo este domingo que su equipo mereció el triunfo que logró a domicilio en el duelo felino ante los Pumas.

En rueda de prensa, Herrera dijo: “Ahí vamos, el equipo nunca baja los brazos y ganamos en una cancha muy difícil por el lugar, por el horario y en un partido tan parejo esa era la diferencia, buscar un gol más. Justo premio para los muchachos. Físicamente estamos muy bien porque terminamos mejor que el equipo que está acostumbrado a jugar aquí a esta altura”.

“Tiene tres semanas con sus compañeros, pero hace buenas jugadas y está llegando. No se desesperen porque yo no me voy a desesperar con Córdova porque el chavo llegó en diciembre y con poco tiempo para adaptarse”.

“Hacemos los cambios para meter revolución, es una cancha difícil con la altura, el sol; pero no es que no haya hecho las cosas que le pedí, es solo eso”.