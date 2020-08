Pochettino no vería con malos ojos entrenar al Barcelona

Mauricio Pochettino continúa sin equipo desde su marcha del Tottenham Hotspur. Por tanto, el que fuera técnico del Espanyol confía en volver a los banquillos tarde o temprano, habiendo sido vinculado en más de una ocasión con el Valencia.

En una entrevista concedida a El País, se ha pronunciado acerca del Barcelona. «Hay que explicarlo bien. Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un bar. Nos saludamos porque llevábamos los hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara».

«Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas porque había más equipos que nos querían. Cuando me preguntaron, quise zanjarlo de forma drástica. No quise faltar al respeto al Barcelona. Se pueden decir las cosas de forma diferente. El Espanyol me ha hecho un nombre, pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá, ahora no lo haría porque, en la vida, nunca se sabe qué pasará», comentó.