Pollo Briseño no se arrepiente de nada de lo que dijo previo al Clásico Nacional, esto relacionado con la «identidad» de cada equipo.

El defensa central de las Chivas del Guadalajara dio la cara después de sus declaraciones previas al Clásico Nacional, y luego de que el América goleara a los del Rebaño con un marcador de 3-0 en el Estadio Akron.

Antonio Briseño mencionó que la grandeza de Chivas no se basa en los títulos que haya obtenido el club, sino que se basa en la afición que tienen y en la identidad, ya que el cree que por ser un equipo que cuenta con puros jugadores mexicanos en la plantilla, son más grandes que los cremas.

Desafortunadamente para «el Pollo» las cosas no salieron nada bien para su equipo, y hoy tuvo que salir a dar la cara tras sus fuertes palabras previas al encuentro, Briseño habló desde conferencia de prensa y afirmó que no se arrepiente de nada de lo que dijo y que él no piensa cambiar su forma de ser, ni su forma de pensar.

«A final de cuentas esto es lo que yo pienso y esta es mi forma de ser, yo así vivo el fútbol. No me arrepiento de nada de lo que dije, tendremos una revancha y el fútbol es así, esperemos que llegue pronto, y si no, no pasa nada. (América) es un gran equipo, ganaron con justa razón y hay que aguantar, para eso estamos, para aguantar los madrazos, los que vengan, no pasa nada».

Briseño añadió que se trabajará para intentar calificar a Repechaje, ya que actualmente su equipo se encuentra fuera de puestos para poder pelear por el campeonato.

«El Clásico no se puede compensar, se perdió y se tiene esa marca. El futbol da muchas revanchas, ellos ya la tuvieron, no se remedia con nada, pero tenemos oportunidades para revertir»

¿Qué opinas de las palabras de Briseño?