El entrenador de los Lobos Buap, Rodrigo “Pony” Ruíz, expresó mediante una entrevista que tiene el deseo de dirigir en Primera División de México.

“Acepté por la confianza que me dan y porque no he tenido otra oferta de trabajo. Llegar a dirigir en primera es complejo, mi apuesta era trabajar en un equipo de ascenso, sueño en poder llegar algún día a Primera División”, dijo para Pasión W.

“Pony” fue presentado a principios del mes como nuevo estratega de los Lobos para Liga de Balompié Mexicano (LBM) y aseguró estar más que preparado para iniciar su andar con el cuadro de Puebla.

Ruíz, antes de los Lobos, tuvo un breve paso por C.D Estudiantes Tecos por la Segunda y Tercera División.

En este 2020, Rodrigo tiene un nuevo reto y será con los Lobos.