«Por alguna razón se rompió»: Tuca Ferretti habló sobre su salida de Tigres

Luego de 11 años años consecutivos al frente del equipo, donde ganó 10 títulos, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti no continuará como entrenador de Tigres UANL, decisión que, según contó, sorprendió cuando se enteró.

Luego de la derrota en el repechaje del Clausura 2021, el estratega dejó claro que ya se había pactado algo entre ambas partes, pero que al final no se concretó.

«Me sorprendió un poco porque había un cierto trato con posibilidad de seguir, por alguna razón se rompió. Sí me sorprendió, pero bueno, uno es empleado, un soldado y tiene que recibir órdenes y así lo tomo, tranquilamente. No es la primera vez que salgo de un equipo, bueno, específicamente es la tercera vez que me voy de Tigres. Las opiniones cambian, la gente toma decisiones y uno tiene que aceptar».