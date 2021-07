Por esta razón Robert Dante Siboldi salió del Cruz Azul

El entrenador Robert Dante Siboldi, quien hoy día es técnico de Xolos de Tijuana, reveló los detalles de su salida del Cruz Azul.

Siboldi, quien era el estratega de aquel combinado cementero (2020), que fue eliminado por Pumas de la UNAM tras ir ganando 4-0 en el global.

«Quiero mucho a la institución por todo lo que me ha dado, ahí me formé como entrenador, No fue por el resultado, porque teníamos una competencia inmediata y pretendíamos seguir, pero después hubo ciertas cosas que no compartí y creo que lo más sano fue dar un paso al costado», aseguró en una entrevista para ESPN.