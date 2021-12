¿Por qué? Se complica la llegada de Nicolás Castillo al Necaxa

Aunque en los últimos días dieron por hecho la llegada de Nicolás Castillo al Necaxa para el Torneo Clausura 2022 parece quedarse estancado.

El traspaso de este futbolista al cuadro eléctrico se ha complicado durante las últimas horas, debido al estado físico del atacante chileno.

De acuerdo a una información dada a conocer por el periodista Juan Carlos Zamora, aseguró que Castillo ha estado trabajando fuertemente durante los últimos días para mejorar su condición física.

El jugador austral, que ya no pertenece al Club América, podría finiquitar su llegada al Necaxa sin costo alguno; sin embargo, la directiva lo está considerando ya que prácticamente no ha jugado en este año.

“No hay todavía una firma de contrato. Lleva varios días trabajando de manera separada al primer equipo y hoy no estuvo presente en el juego ante Mineros de Zacatecas. Hay cierta preocupación, no sólo por el estado físico sino por el estado de salud que pueda presentar, debido a que ha tenido muy poca actividad este 2021 e incluso no lo notan al 100%”, admitió el periodista de TUDN.