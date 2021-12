Presidente del Cruz Azul: Es un insulto las ofertas que llegan de Europa por los mexicanos

Álvaro Dávila, presidente del Cruz Azul, habló sobre las pretensiones de salida de muchos jugadores a Europa, sin embargo, tildó de «insulto» las ofertas que llegan desde el Viejo Continente por los futbolistas mexicanos.

En declaraciones a Fox Sports, el máximo representante del cuadro cementero criticó a los jugadores que piensan en irse cuando los equipos que los buscan no han enviado una oferta clara.

«Se me hace un insulto las ofertas que han llegado. Un insulto para el mismo jugador, pero no lo toman así. Ellos se sienten que no los merecemos en México y que son jugadores internacionales, no obstante, cuando llega una oferta es de risa. Yo no entiendo como ellos pretenden hacer una carrera con un club que ni siquiera los está valorando».