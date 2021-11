Presidente del Puebla CF alaba la labor de Nicolás Larcamón

El presidente del Puebla CF, Manuel Jiménez, a través de una entrevista para ESPN alabó el gran trabajo que ha venido realizando el técnico argentino Nicolás Larcamón en “La Franja”.

Larcamón, quien arribó al club en el pasado campeonato, actualmente es uno de los entrenadores más destacados y jóvenes de la Liga MX y su elenco es fuerte candidato a clasificar a la semifinal del Torneo Apertura 2021.

“Es un técnico muy estudioso, muy inteligente, que lee muy bien los partidos, por supuesto con su cuerpo técnico. Nos gusta su forma de ser y de trabajar. A mi me trae trabajando las 24 horas; hay veces que hasta de madrugada me llama para hacerme algunas consultas y eso me gusta porque veo que le mete pasión a su trabajo”, reveló el directivo.