El futuro del Atlético San Luis no está del todo claro; no se sabe si seguirá siendo parte del Atlético de Madrid o si cambiará de dueños, lo que sí se sabe es que deberá pagar una multa de 120 millones de pesos por quedar en la última posición de la tabla de cocientes.

Ante esta situación, Alberto Marrero, presidente deportivo del equipo potosino, en declaraciones a Fox Sports, recalcó que el club no está en venta, pero reconoció que sí recibieron y están analizando una oferta de inversionistas estadounidenses para comprar la franquicia.

«Hay un grupo de inversionistas, unos americanos, que están interesados en adquirir la franquicia. Nosotros no hemos puesto el club en venta. Hemos recibido esta oferta y se está analizando, pero al día de hoy no hay nada. Se está diciendo que ya nos vamos, que si ya está vendido el club. La realidad es que hay un grupo de inversionistas americanos, pero si no se llega a un acuerdo por la venta con este grupo de inversionistas, pues se seguirá con la misma ilusión y las mismas ganas de revertir la situación, seguir trabajando en lo deportivo que es lo que hemos hecho desde semanas atrás».