Proponen que Marcelo Bielsa sea el sucesor de Martino en el “Tri”

El gobernador de Morelos y uno de los ídolos más importantes del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco, propuso que el argentino Marcelo Bielsa sea el sucesor de Gerardo Martino en el banquillo del “Tri”.

Blanco, que habló en una entrevista para TUDN, admitió que le gustaría ver a Bielsa como técnico de la selección azteca.

«Me encantaría que estuviera Bielsa para la Selección Mexicana, yo siempre lo he propuesto, se me hace uno de los mejores entrenadores. Me tocó estar con él, sí es un poco estricto, pero a final de cuentas es un apasionado del fútbol», comentó el exjugador.