Luego de golear (1-4) al Mazatlán FC en el estadio Kraken, el Puebla FC trolleó al conjunto de Sinaloa en Twitter.

Los goles de Santiago Ormeño, Daniel Arreola, Osvaldo Martínez y Amaury Escoto, sepultaron el debut del Mazatlán en la Primera División de México, en su propia casa, por lo que el cuadro de “La Franja” aprovechó el momento y los trolleó en esa red social.

Los visitantes tuitearon: “4ARREB4T4DOS” e inmediatamente los seguidores relacionaron con la victoria sobre Mazatlán.

Por su lado, el cuadro local tuvo que “aguantarse” y admitió que su debut no fue el esperado: “Nuestro debut en Liga BBVA MX no fue el esperado. No queda de otra que seguir trabajando y aquí aguantamos vara, déjense venir”.