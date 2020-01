Pumas, en problemas legales por incumplimiento de pago

El club de la Liga MX, Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue demandado por incumplimiento de pagos a un proveedor de servicios desde octubre de 2019, según informó el diario Récord.

El tema económico es el dolor de cabeza en los auriazules que ahora deberán arreglar el conflicto legal ante la empresa de publicidad de Irving Vega, reseñó la fuente, quienes se encargaban de «suministrar balones serigrafiados con las firmas de algunos jugadores» del equipo para actividades de marketing asociadas al club.

El pago pendiente corresponde a tres facturas atrasadas pero de acuerdo a la misma información, también le deben a la empresa que le suministra los banderines, a los que le prestan el servicio de comedor y a 15 estudiantes que realizaban servicio social dentro de las instalaciones universitarias.

Acaban de presentar demanda @PumasMX de la @UNAM_MX por falta de pago de varias facturas desde octubre 2019, entre ellas balones de serigrafía que encargo la directiva

Bien en la cancha, mal en escritorio.

«The bussines of the children of the rectors»…coming soon pic.twitter.com/Bu9ReBr6DR

