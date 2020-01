Pumas está cerca de incorporar a un nuevo delantero

Pumas estaría cerca de llegar a un acuerdo con Juan Ignacio Dinenno. Según confirmó el propio Míchel González, técnico de la institución, existe un interés para llevarlo al club de la Liga MX desde el Deportivo Cali de Colombia.

De hecho, el argentino estaría próximo a llegar a México y se perdería los compromisos amistosos de los cafetaleros, un indicio importante de cuál sería su nuevo destino. El próximo sábado 18 de enero se haría los exámenes médicos a primera hora en el recinto de los auriazules, señalaron medios sudamericanos.

«Este jugador nos mantiene las características de definición y esperemos se pueda concretar. Yo lo deseo«, indicó González en rueda de prensa.

Me informa una fuente: «Juan Dinenno no jugará hoy ante América porque debe presentar exámenes médicos el próximo sábado con @PumasMX , los méxicanos pagarán la cláusula de rescisión ($4.2 M USD) pero no todo el monto de inmediato». Veremos como evoluciona el tema, el #9 cumplió. pic.twitter.com/2ZzeereIVf

— Juan David Arcos (@ArcosJD90) January 16, 2020