Pumas le arrancó un punto a los Tigres

Tigres sigue careciendo de ideas a la ofensiva y ahora fueron los Pumas los que consiguieron arrancarle un punto en su casa.

No es un buen momento para los Tigres de Miguel Herrera; el cuadro universitario no ha mostrado un buen funcionamiento y los cuestionamientos acerca de la gestión del Piojo no dejan de crecer.

Para la jornada 10 el equipo recibía Pumas y parecía la oportunidad ideal para reencontrase con el triunfo y el buen funcionamiento; pero los del Pedregal sacaron energías de quien sabe donde y le plantaron un buen partido a los felinos.

Incluso, el cuadro de Lillini tuvo la oportunidad de irse al frente en el marcador, pero la falta de puntería de los jugadores de Pumas impidieron que se movieran las redes y el primer tiempo terminó empatado a cero.

Para el segundo tiempo, Miguel hizo ajustes que emparejaron el partido; pero otra vez la falta de puntería se hizo presente, y en esta ocasión fueron los Tigres los que estuvieron cerca del triunfo, pero el poste impidió que se llevarán los tres puntos.

Al final fue un empate a cero que sabe a triunfo para los Pumas y un punto que sabe a poco para los felinos que siguen sin convencer, y peor aún, que poco a poco se alejan de los primeros puestos de la Liga MX.