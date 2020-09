Pumas logró rescatar un empate in extremis ante Necaxa

Pumas quería reponerse de la derrota sufrida en la Jornada 11 ante León, pero no imaginó que le esperaba una sorpresa en la casa del Necaxa.

Pero solamente logró rescatar un empate a un gol, luego de ir perdiendo por 75′ minutos con el tanto de David Cabrera y lograr igualar gracias a Juan Ignacio Dinenno.

El conjunto universitario tuvo unos primeros 15 minutos muy movidos, donde sufrieron la expulsión de Favio Álvarez por barrerse de mala manera contra Baeza y a los pocos minutos vivió la caída de su arco tras esa falta de roja.

El encargado de ejecutar el tiro libre fue David Cabrera, quien aplicó la ley del ex sacando un excelente zurdazo colocado que venció al portero.

📹#NoTeLoPierdas

🕞15′: ¡G⚽ ⚽ ⚽ LAZOOO! Gran cobro de tiro libre de David Cabrera. El mediocampista de los ‘Rayos’ le da la ventaja a su equipo. Pumas 0-1 Necaxa#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/Uogzm97NP2 — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) September 27, 2020

Con un hombre menos el equipo capitalino intentó ir al frente para sacudirse ambos golpes, aunque fue un duro reto debido a que no encontraban ideas para saltar líneas y llegar al área de su rival que estaba bien posicionado en el fondo y encima no les daba libertades con la pelota. Pero eso no quería decir que la visita no estuviese cerca de igualarlo.

Los de Aguascalientes volvieron a golpear cerca del final del primer tiempo con un gol de Barragán, pero no fue válido debido a un fuera de lugar revisado y convalidado en el VAR, para irse al descanso por la mínima.

Para el complemento los universitarios salieron con todo a buscar el empate pese a tener un jugador menos, pero poco a poco el cuadro hidrocálido se fue asentando en la segunda etapa y disminuyó el juego de su oponente.

Sin embargo, como dice el viejo refrán «tanto da el agua al cántaro…» que los felinos lo terminaron reventando con el empate en una jugada rara; Freire sacó un cabezazo que tapó Malagón y el rebote quedó para que Vigón metiera un nuevo pase al área para que Dinenno, el que nunca falla, la empujara.

📹#NoTeLoPierdas

🕞73′: ¡G⚽ ⚽ ⚽ L! Juan Ignacio Dinenno aparece dentro del área chica y empuja el balón para empatar el partido. Pumas 1-1 Necaxa#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/BKYJo6qn7p — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) September 27, 2020

Un empate con el que ninguno se conformó, pues fueron a buscar el segundo que finalmente no llegó y hace que Pumas llegue a 23 puntos, mientras que Necaxa recopila apenas nueve unidades.