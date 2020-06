Pumas negó que ya tengan acuerdo con Martín Campaña

El presidente deportivo de los Pumas, Jesús Ramírez, afirmó este jueves que la situación económica del equipo es complicada por la pandemia de la COVID-19 y una buen opción sería reforzarse con jugadores prestados.

«Es muy difícil la parte económica, por eso la parte de contrataciones se ha visto complicada y quizá las operaciones se hagan con más préstamos», expresó el directivo en videoconferencia. Ramírez desmintió que Pumas ya tenga un acuerdo para que el portero uruguayo Martín Campaña, quien juega para el Independiente argentino, llegue a préstamo a los Pumas.

«De momento no hay nada concreto en lo que se refiere a refuerzos, ni con el arquero, ni con nadie; son especulaciones. El representante del portero dice su versión, pero no hay nada concreto. No solo tiene que ver con una solicitud de Míchel, sino que vas analizando todas las posiciones, y sí, se ha hecho énfasis en la portería, pero también en otras posiciones que hemos visto que debemos reforzar», explicó.