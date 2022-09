¿Querrá renovar? Dani Alves habla sobre su futuro en la Liga MX

El reconocido lateral brasileño Dani Alves, que milita en Pumas de la UNAM, no ha podido brillar en su paso por la Liga MX y ha sido puesto duda para el próximo año.

Durante una entrevista para el programa que dirige Hugo Sánchez, Alves reconoció que está cómodo en el elenco universitario y aseguró que aún no piensa en la renovación, sino en rendir de la mejor manera para luego pensar en ello.

“Yo primero, antes de solicitar nada, me gusta entregar. Yo tengo un año para demostrar con ellos. No tendría problema. Necesito mostrar a ellos de que yo puedo, que juntos podemos construir un equipo muy chingón en México, que juega de una manera diferente, que los jóvenes dan un paso al frente”, comentó el defensor.

Actualmente, el exjugador del FC Barcelona registra 900 minutos disputados en 10 partidos con Pumas, es decir, ha jugado todos sus partidos como titular y no ha sido sustituido en la Liga MX.

«Me gusta desafiarme porque todo el mundo me decía:’Vas a México y el ¿Mundial?’, y yo decía: ‘Quien dice que yo no puedo ir a México y también ir al Mundial’.Mi historia la escribo yo no las opiniones de los demás.Yo vine a México porque mi alma y me deseo me guía»

