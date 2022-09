¿Quién queda por fuera? Martino revela su delantera para el Mundial Qatar 2022

El seleccionador nacional, Gerardo Martino, confirmó en una rueda de prensa su delantera para el Mundial de Catar 2022, pero no desveló nombres, sino la cantidad de atacantes que llevará a dicho certamen.

Durante ese encuentro con la prensa, “Tata” descartó la posibilidad de llevar a dos mexicanos para esa cita, se trata de los delanteros que hacen vida en la Major League Soccer: Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela.

«En el caso de Carlos Vela, él hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección. Y, bueno, eso no cambió. En el caso de Javier, simplemente y como dije en todas las oportunidades (anteriormente) me he decidido por otros delanteros centro», dijo el estratega.