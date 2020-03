Rafael Márquez tuvo un tiempo como directivo del Atlas y por eso pudo observar cómo es el manejo en la Liga MX, por lo que lanzó una crítica quizás «constructiva».

En entrevista con ESPN, el exjugador manifestó que los constantes cambios de reglamento en la liga han hecho que, según él, no la hagan tan fuerte.

«Es difícil. El no tener un castigo o no preocuparse por jugar puede incidir en el rendimiento de los clubes que no tienen las capacidades para mantener el nivel. No sé cuánto pueda perjudicar o beneficiar al fútbol».

Lo que sí aseguró Márquez fue que los cambios en el reglamento han generado que los resultados sean negativos incluso a nivel de selección o cuando se enfrenta cualquier partido internacional.

«Lo que está pasando es que al final de cuentas no somos tan fuertes en la organización y siempre cambiamos las reglas del juego, eso no es conveniente para incrementar nuestro nivel futbolístico. El resultado es que cuando vas al Mundial o jugamos contra grandes selecciones, va a seguir siendo así si localmente no mejoramos nuestro nivel».

Por otro lado, Márquez hizo referencia al precio que los clubes mexicanos tienen sobre sus jugadores, afirmando que deben apostar por que salgan y triunfen en Europa antes que todo.

«Los clubes de la Liga MX deberían colocar mejores precios a sus jugadores. Hay que apostar por darle el apoyo al futbolista y que pueda triunfar en Europa. El ejemplo lo han puesto Pachuca y América. Ellos le apuestan a que sus jugadores triunfen y tengan una respuesta económica».

Fuente: ESPN.