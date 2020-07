Rafa Márquez mostró bastante inconformidad con las recientes decisiones tomadas por las autoridades del futbol mexicano, al referirse específicamente a la eliminación del Ascenso MX.

«Me he sentido sorprendido por la toma de decisiones, es triste y lamentable por la gente que se ha quedado fuera, jugadores sin trabajo y la competencia no será la misma sin descenso. Al final no se puede hacer nada, las decisiones las toman los dueños de los equipos, hay que seguir tratando de ayudar al fútbol mexicano», comentó comentó en unas declaraciones a MARCA Claro.