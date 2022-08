El técnico mexicano Rafael Márquez Álvarez, quien está al mando del FC Barcelona “B”, se postuló para dirigir al “Tri” en algún momento de su carrera como estratega.

Márquez, quien hace poco fue designado para dirigir al filial del Barça, aseguró que su sueño es poder dirigir la selección nacional y que siempre estará latente, mientras él esté activo como estratega.

“Yo no lo sé, siendo mexicano creo que la ilusión si está y el sueño de poder ser entrenador de la Selección de México, hoy en día están muy claros mis objetivos, que es seguir desarrollando, ir aprendiendo, estoy en un puesto que me puede dar mucho aprendizaje y hasta que no tenga esas garantías, no sabemos cuándo, ojalá algún día pueda tener esa oportunidad”, dijo Márquez en una entrevista para TUDN.