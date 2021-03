Raúl Gudiño le envía mensaje a Guillermo Ochoa previo al Clásico Nacional

En conferencia de prensa, Raúl Gudiño, envió un mensaje al guardameta de las Águilas del América, Guillermo Ochoa, previo al Clásico Nacional.

Raúl Gudiño, portero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, considera que su colega de profesión que actualmente juega en el Club América ha tenido una sobresaliente carrera, misma que lo ha ayudado a colocarse como uno de los mejores porteros que ha tenido México en la historia.

El arquero de las Chivas dejó un poco de lado la rivalidad que existe entre ambos clubes y sus aficiones, y afirmó que el considera al guardameta de las Águilas del América como un ejemplo a seguir ya que ha tenido una muy buena y larga trayectoria, misma que lo ha ayudado a adquirir mayor experiencia en la cancha y lo ha llevado a conseguir logros destacados dentro de este deporte.

🧤 El guardameta de @Chivas manifestó su admiración a @yosoy8a. «Es un arquero que admiro y estimo mucho. Es de admirarse su carrera y de orgullo, hay que intentar seguir los pasos de los más grandes». pic.twitter.com/tMnxyxsW6q — PressPort (@PressPortmx) March 9, 2021



“Sí, su carrera habla por sí sola. Lo que ha hecho en el extranjero y en la Selección. Es un arquero que admiro y aprecio mucho como profesional y como persona. Es de admirarse y de orgullo. Siempre seguir los pasos de los más grandes para alcanzar metas y sueños también”, declaró Gudiño en la conferencia de prensa.

Además añadió que el juego del próximo domingo frente al América no es un juego como cualquier otro, y que el equipo buscará enfocarse en prepararse de la mejor forma de cara al juego, para intentar vencer a un América que actualmente luce como amplio favorito para llevarse la victoria y por ende los tres puntos.

El arquero del Rebaño agregó que el saludará a los rivales al finalizar el encuentro a pesar de lo que diga la prensa, pues el considera que el no hacerlo es ser «mala leche».

«La rivalidad siempre va a estar, se juega un prestigio, pero me voy a encontrar por ejemplo a Córdova en Selección. Estaría mal no hablarles, termina el partido y nos apoyamos, no ser mala leche», agregó.