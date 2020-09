Raúl Gudiño: «No ha sido el torneo que esperábamos»

El portero de las Chivas de Guadalajara Raúl Gudiño aceptó que el equipo no ha tenido la temporada esperada, pues deseaba estar en los primeros puestos del Apertura.

“Ha sido un torneo bueno, no el que esperábamos, siempre uno quiere estar sumando de tres, estar en la punta, en los primeros lugares, pero creo que todavía quedan partidos en los que podemos retomar y subir más escalones”, dijo en videoconferencia de prensa.

“Lo que me toca a mí es estar demostrando que estoy preparado, que lo puedo hacer bien, yo no coincido con que los años te dan experiencia, creo que la experiencia la adquieres por los momentos vividos a final de cuentas, no solo en el fútbol”, indicó.

“Estamos en pláticas con Ricardo (Peláez, director deportivo del club), pero no sabemos qué vaya a pasar, veremos qué se presenta en un futuro, ahorita estoy en Chivas me queda un tiempo de contrato y veremos qué se presenta”, dijo.

Chivas ocupa el séptimo lugar de la liga con 18 puntos de 36 posibles al sumar cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas.