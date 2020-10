El portero del Guadalajara Raúl Gudiño admitió que dentro de sus planes está el regresar a Europa, pero que antes de marcharse tiene que quedar campeón con la Chivas.

En unas declaraciones para ChivasTV, el meta mencionó que en estos momentos está es enfocando en mostrar su mejor nivel con el club, puesto que una salida al futbol europeo llega en cualquier momento.

«Claro que me gustaría regresar a Europa. Ahorita estoy con Chivas, estoy muy contento y muy agradecido de haber podido regresar. La verdad que es un gran sueño para cualquier futbolista, el de poder ir a jugar a Europa y todo, pero ahorita estoy 100 % enfocado en el equipo. Estamos haciendo un gran torneo y creo que podemos hacer grandes cosas. No me quiero ir de Chivas si no es siendo Campeón».