Raúl Jiménez descarta ir a Qatar 2022 bajo esta condición

El delantero mexicano Raúl Jiménez, que actualmente está lesionado, reveló que no ve viable la posibilidad de ir al Mundial Qatar 2022 lesionado.

Jiménez, que aún sigue en recuperación de un dolor en la zona inguinal, puso en duda su participación en la Copa del Mundo.

En los últimos días se corrió el rumor que, la lesión del mexicano se haya convertido en una pubalgia aguda y su recuperación se extienda de cuatro a ocho semanas más.

“La intención es que yo esté y me recupere lo más rápido posible de la lesión e ir; no sé, si no estando disponible tenga sentido que vaya; eso ya es decisión del cuerpo técnico y de mi club, pero yo estoy trabajando y mentalizado de que llego”, dijo el atacante.