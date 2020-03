Raúl Jiménez ilusiona a los aficionados del América

Durante un Live en Facebook, el atacante mexicano Raúl Jiménez habló de sus planes a futuro, donde ilusionó a los aficionados del América con la posibilidad de volver.

“En 10 años tendré 39, no sé, me veo retirado de las canchas, espero durar lo más que pueda. He sido un jugador de pocas lesiones, espero seguir durante muchos años más. Quiero seguir como entrenador o en algún puesto en la TV, pero quiero seguir en el futbol”, reveló.

“En un futuro, la estoy pasando bien en Europa, pero no descarto volver al América”, destacó el artillero.

Además tuvo palabras para hablar de su presente en los Wolves. “Tengo contrato hasta el 2023 y no es que tenga que clasificar a la Champions para quedarme. Hemos hecho cosas importantes, clasificamos a la Europa League y ahora peleamos por un lugar en Champions League, ir a la Champions es un extra que te llena para seguir pensando en cosas importantes”.