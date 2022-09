¿Raúl Jiménez, Santiago Giménez o Funes Mori? Luis Hernández habló sobre quien debe ir a Qatar

Luis Hernández, quien jugó con el Tri en los mundiales Francia 1998 y Corea-Japón 2002, dijo este miércoles que no pasará nada si Rogelio Funes Mori no va al Mundial de Qatar 2022.

«México tiene muchos delanteros de capacidad para encarar la Copa del Mundo, por lo que si al final no va Funes Mori no va a pasar nada», afirmó El Matador en la presentación de un patrocinador para la selección mexicana.

Luis Hernández destacó a Santiago Giménez, del Feyenoord, y a Raúl Jiménez, del Wolverhampton, por encima de Funes Mori, quien juega en los Rayados del Monterrey.

Según Hernández, Funes Mori, quien está lesionado actualmente, parte con ventaja debido a que es del gusto de Gerardo Martino.

