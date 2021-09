¿Regresar a Chivas? Víctor Guzmán no cierra su puerta al regreso

Luego de haber salido positivo en una prueba antidopaje, Víctor Guzmán tuvo un cambio de rumbo drástico en el 2020 tras haber sido refuerzo de las Chivas de Guadalajara.

Su llegada al rebaño se tuvo que suspender debido al resultado positivo, teniendo que regresar a la Pachuca, equipo en el que se encuentra en la actualidad. Sin embargo, en una entrevista ofrecida a Fox Sports, señaló que tiene la puerta abierta para regresar al equipo de Guadalajara.

«Si han llegado ofertas de otros equipos tanto de México como fuera, pero también hablo muy concreto con mi representante si le digo que esos temas no me los toquen. El día que quedemos campeones al día siguiente podemos hablar sobre lo que viene, no me gusta adelantarme. Nunca cierro las puertas a nadie. Tanto me puede llegar una oferta de Chivas, como una de Cruz Azul, Monterrey, Tigres, no sé. Si soy del agrado de un equipo y muestra interés, se tendrá que platicar», señaló el actual jugador de los ‘Tuzos’.

Víctor Guzmán ha marcado 3 goles en 35 partidos de la Liga MX y espera que pueda ser considerado por el actual seleccionador de México, Gerardo ‘Tata’ Martino.