Renato Ibarra habla por primera vez tras el escándalo por supuesta agresión

Renato Ibarra vivió momentos amargos tras la denuncia por supuesta agresión introducida por la víctima y actual expareja Lucely Chalá. El delantero ecuatoriano aprovechó para negar dicha acusación en un Instagram Live.

“He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo. Además, injustamente porque no hubo agresión a mi ex pareja”, aseguró.

Mientras se realizaban las investigaciones pertinentes, Ibarra fue puesto bajo arresto, cuyo periodo se alargó hasta una semana. En ese ínterin, el América le dio de baja, luego del revuelo mediático que provocó el caso.

“Me ha dolido un poco el cómo ha manejado la prensa todo esto. Todo es muy injusto. Tampoco me hago la víctima de lo que pasó, pero tengo que aclarar que nunca hubo agresión. Hubo un problema familiar, pero nunca agredí a mi ex pareja”, cerró.

El exriete americanista actualmente se encuentra sin equipo, pero existen informaciones que señalan que Cruz Azul y Pachuca le estarían siguiendo la pista para incorporarlo en el próximo mercado de pases.