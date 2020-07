Después de cuatro años de aquella final entre América y Tigres UANL, el estrega argentino Ricardo La Volpe reveló lo que pasó en aquel partido con André Pierre Gignac.

“Cállate mentiroso, dijiste que no ibas a jugar y mira dónde estás”, fue lo que le dijo La Volpe al francés.

Ricardo, quien es reconocido por tener un carácter muy característico, reveló lo que pasó en aquel compromiso, donde su equipo se quedó con el subcampeonato en aquella ocasión.

“Yo le dije a él que en la semana había dicho que tenía una lesión en la espalda, vamos a decir, el omóplato, y que no iba a jugar. No sé qué le dijo él al línea que no marcó una falta o que no levantó la bandera”, dijo el argentino.

Asimismo, La Volpe añadió: “estábamos discutiendo pero el problema fue en la banca, atrás mío. Él estaba en la línea y me dijo que me callara la boca. Ese error o no error hace que me expulsen al central Paolo Goltz”.

Las confesiones del entrenador las hizo en un programa para TUDN.