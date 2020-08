El estratega peruano del Puebla, Juan Reynoso, aseguró que el empate a último minuto frente al Cruz Azul le dejó un “mal sabor de boca”.

“Me voy con mal sabor de boca; como se dieron las cosas parecía que Cruz Azul no tenía por dónde empatar, el resultado no es malo, pero no me gustó la forma en que se dio”, dijo tras finalizar el compromiso.

El duelo, que ganaba “La Franja” desde el minuto 47, se igualó con un tanto de Oberlín Pineda al 90+1’. Con ese resultado, ambos elencos suben a la parte más alta de la clasificación -por ahora- con cuatro puntos cada uno, en dos partidos.

“Si me hubieran dicho previo al resultado que si firmábamos un empate claro que lo hubiéramos hecho, pero como se dieron las cosas no nos vamos contentos”, añadió el técnico.

Asimismo, finalizó de la siguiente manera: “hay detalles finos que nos fallan y tenemos que mejorar. Tácticamente el equipo ha dado buena lectura y tenemos que seguir con la cabeza puesta que depende de nosotros seguir en puestos de Liguilla”.