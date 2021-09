Reynoso aseguró que Cruz Azul merecía llevarse los tres puntos contra Puebla

El entrenador Juan Reynoso dejó claro que su equipo, el Cruz Azul, mereció llevarse los tres puntos por encima del Puebla, contra quien empató 1-1 este viernes.

Puebla sorprendió a La Máquina en los primeros minutos y tomó ventaja gracias al gol de Pablo Parra al 13′. Cruz Azul empató gracias al tanto de Brayan Angulo al minuto 38. En la segunda mitad, Yoshimar Yotún fue expulsado.

Reynoso negó que la expulsión del peruano fuera la causa por la que su conjunto no consiguió ganar en su visita al Puebla.

«La expulsión es de mala suerte, no fue un tema de indisciplina, entendemos que a veces no puedes frenarte en la jugada y es lo que le pasó a Yoshimar; pero no fue determinante porque aún con 10 jugadores tuvimos oportunidades para ganar».