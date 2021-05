Reynoso: «Hubiéramos querido resolver la eliminatoria de otra forma»

Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, destacó el carácter de su equipo para no perder la calma, remontar la serie de cuartos de final ante el Toluca y avanzar a las semifinales del Clausura.

«Terminamos calientes el miércoles, los muchachos ya queriendo jugar la vuelta y me deja tranquilo porque hoy lo reafirmaron, no es fácil guardar la calma, es más fácil precipitarse y tomar malas decisiones», explicó en rueda de prensa.

«Hoy el equipo fue a buscar el resultado, lo peleó y lo encontró, eso simboliza todo ese esfuerzo y estos días adrenalina pura, que lo terminaron no solo los once titulares sino los cinco que entraron de cambio y el resto que no pudo entrar», añadió.

«Quiero agradecer y felicitar el esfuerzo de los chicos, no fue una eliminatoria fácil. Hoy tuvimos un buen primer tiempo pero no pudimos ampliar el marcador, en el segundo lo hicimos con el corazón que siempre es importante tener y reflejar en la cancha», comentó el técnico de 51 años.

«Quiero agradecer infinitamente a la afición, que siguieron apoyando, con ellos será una buena semifinal para nosotros», expresó el estratega.

«Hubiéramos querido resolver la eliminatoria de otra forma, pero el Toluca jugó a tope. Felicité a Hernán porque esta serie estaba para cualquiera de los dos equipos, ellos estuvieron cerca de hacer el segundo, es parte del juego», finalizó.