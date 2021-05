Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, celebró este miércoles que su equipo no permitiera goles en el empate 0-0 en casa del Pachuca.

En rueda rueda de prensa postpartido, el estratega recordó que La Máquina ha sido el único rival en el torneo que logró irse sin goles en contra en el estadio Hidalgo.

«Hubiéramos preferido ganar hoy, pero en la liguilla hayas ganado 1-0 o 2-0 en la ida no te garantiza nada, quedan dos tiempos de 45 minutos cada uno (…) Tenemos que ganar en casa, sea por el marcador que sea. Hoy no especulamos, fue un partido duro. Aquí hay rivales que se han llevado cuatro goles. Esto es de acierto y error. Me voy tranquilo no por el resultado, sino porque interpretamos lo que quería y los cambios entraron bien como siempre».