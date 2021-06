Ricardo Ferretti no se quedó callado y dejó claro que el seleccionador nacional debe ser mexicano, dejando claro que no está de acuerdo con que Gerardo Martino esté al frente del Tri.



En una conversación con ESPN, el entrenador del Club Juárez también confesó que recibió una oferta para dirigir al combinado mexicano antes de que llegara el el Tata.

«No me ofrecieron un año, me ofrecieron cuatro, lo rechacé porque siempre defiendo lo que acabo de decir. La situación de un entrenador extranjero en una selección de otro país habla de inestabilidad de los entrenadores de ese país, no hay en México entrenadores que tengan una regularidad. En siete u ocho jornadas ya hay entrenadores despedidos».