Ricardo Peláez confiesa a qué jugadores del América le gustaría llevar a las Chivas

Peláez admitió que si pudiera llevarse a dos jugadores del Club América a las Chivas del Guadalajara, escogería a Henry Martín y a Sebastián Córdova.

Ricardo Peláez, el director deportivo de las Chivas rayadas del Guadalajara, aseguró que Sebastián Córdova y Henry Martín son actualmente los mejores jugadores del Club América, y además admitió que si pudiera escoger a alguien de plantilla de los de Coapa para llevarlos a Guadalajara, serían a esos dos jugadores.

«América tiene muy buenos jugadores, conozco a Sebastián Córdova por que me tocó trabajar en fuerzas básicas y me tocó ver su desarrollo hasta que sale de Necaxa. A Henry Martín me tocó seguirlo en sus primeras etapas en Mérida y en Tijuana y preguntamos por el estando en América, por supuesto, esos dos me llaman mucho la atención como mexicanos, son jugadores de muy buen nivel, si tuviera que escoger sería uno de esos dos.»

“América tiene muy buenos jugadores. Si habría que escoger me llevaría a Sebastián Córdova y Henry Martin” ❗️ EXCLUSIVA | @RPELAEZ9, Previo al #ClásicoNacional en #MarcaClaroMVS

📻102.5 FM

📺336 Dish

💻 https://t.co/hR2c0F2h2K pic.twitter.com/qMUSKJ4Pa8 — MARCA Claro (@MarcaClaro) March 8, 2021

Además de lo anterior, Ricardo mencionó en la entrevista para Marca Claro, que el Clásico Nacional tiene más cosas en juego que los tres puntos, por lo que las Chivas pondrán todo su empeño para intentar ganarle a un América que luce como amplio favorito.

«Representa mucho este partido, no en puntaje, como cualquiera diría; `Son tres puntos´, pero no son tres puntos, hay una historia, una afición que está esperando con mucho ánimo el que su equipo pueda vencer, pueda salir ganador, hay mucha rivalidad, hay historia, hay muchos factores que lo hacen diferente.»