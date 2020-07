El directivo Ricardo Peláez se encargó de contradecir al histórico delantero de la selección mexicana, Javier “Chicharito” Hernández, a quien le dio con todo en una entrevista.

Peláez asegura que Chivas de Guadalajara intentaron fichar al goleador; sin embargo, Ricardo y Amaury Vergara quedaron “boca abierta” con las declaraciones del ‘Chicharo’, quien aseguró no haber tenido contacto con la directiva del “Rebaño”.

“En algún programa, una entrevista, dijo que no lo buscamos. O hay un error en de comunicación entre él y su representante, porque dijo que Chivas no lo había buscado, incluso platicando con Amaury nos volteamos a ver y dijimos ¿cómo que no lo buscamos?«, dijo para Chivas TV.

Asimismo, Peláez añadió: “Cuando fuimos a Los Ángeles, cuando fuimos a platicar con Antuna, con él y su representante entablamos una conversación por whatsapp con él, continuó por la tarde y terminó al otro día, sí lo busqué y me dijo que en ese momento era muy difícil por la gran situación que está teniendo en la MLS, pero que las puertas en un futuro podían estar abiertas”.