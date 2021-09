Ricardo Peláez rompe el silencio y explica la salida de Vucetich

El director deportivo de Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, rompió el silencio y habló sobre la salida del entrenador Víctor Manuel Vucetich.

“El Rey Midas”, que salió del elenco rojiblanco hace pocos días, todavía no tiene un sustituto oficial en “El Rebaño Sagrado”.

Durante una entrevista, para Marca Claro, el directivo reveló los detalles sobre esta dura decisión.

“Son varias las razones, el entorno se veía más complicado, más turbio. Yo considero que ya no veíamos una evolución del equipo, a lo mejor era alargar algo que nos iba a llevar a lo mismo del torneo anterior. No veíamos una evolución en el equipo, estábamos un poquito atorados y muchos factores”, confesó Peláez.

El directivo resaltó que, “en todo momento se escuchan a los seguidores”, pero recalcó que esta decisión no fue “provocada” por la molestia de los fanáticos del club.

“Va un poquito de la mano, entonces yo si ganamos cambio de parecer y si no ganamos no; no, las decisiones no se toman así. Por supuesto que escuchamos a la afición, pero no tomamos decisiones en base a lo que leemos o escuchamos, tomamos decisiones en conjunto, con una estructura muy sólida y todo bien pensado”, finalizó.